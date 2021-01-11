Це проходив кожен

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов вразив шанувальників кадрами з елітного шопінгу з дружиною Катею Осадчою

Як розповідає Politeka, фотографією він поділився у себе на сторінці в Instagram.

"Коли жінка каже-швиденько гляну на нову колекцію. Це займе одну хвилинку. А ти сидиш-сидиш, сидиш-сидиш, сидиш-сидиш... " - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії можна помітити Горбунова, який сидить в елітному дубайському магазині з "переляканим" обличчям посеред торгового залу.

Серед коментаторів виявилася і сама дружина зірки-Катя Осадча. Вона відправила під постом чоловіка сміється смайлик.

"Слухняний", "правильна жінка", "таке ваше покликання, государ", "це пожежа", " Юра, не засмучуйся. Сказала ж-швиденько"," зніми маску", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що телеведучий Юрій Горбунов порадував публіку свіжими кадрами з відпочинку в Дубаї

Пост Горбунов супроводив фото, на якому постав разом з дружиною, телеведучою "Світського життя" Катериною Осадчою. Шоумен засвітив дружину ненафарбованою і трохи сонною відразу по прильоту. На іншому фото роздягнений Юрій позував вже сам, стоячи біля кромки океану.

Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням: "зараз виходить мало не раз на рік".