Это проходил каждый

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов впечатлил поклонников кадрами с элитного шопинга с женой Катей Осадчей

Как рассказывает Politeka, фотографией он поделился у себя на странице в Instagram.

"Когда женщина говорит – быстренько гляну на новую коллекцию. Это займет одну минутку. А ты сидишь-сидишь, сидишь-сидишь, сидишь-сидишь…" – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно заметить Горбунова, который сидит в элитном дубайском магазине с "испуганным" лицом посреди торгового зала.

Среди комментаторов оказалась и сама жена звезды - Катя Осадчая. Она отправила под постом мужа смеющийся смайлик.

"Послушный", "правильная женщина", "такое ваше призвание, государь", "это пожар", "Юра, не расстраивайся. Сказала же – быстренько", "сними маску", - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что телеведущий Юрий Горбунов порадовал публику свежими кадрами с отдыха в Дубае

Пост Горбунов сопроводил фото, на котором предстал вместе с супругой, телеведущей "Світського життя" Екатериной Осадчей.

Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».