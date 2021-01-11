Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов впечатлил поклонников кадрами с элитного шопинга с женой Катей Осадчей
Как рассказывает Politeka, фотографией он поделился у себя на странице в Instagram.
"Когда женщина говорит – быстренько гляну на новую коллекцию. Это займет одну минутку. А ты сидишь-сидишь, сидишь-сидишь, сидишь-сидишь…" – говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии можно заметить Горбунова, который сидит в элитном дубайском магазине с "испуганным" лицом посреди торгового зала.
Среди комментаторов оказалась и сама жена звезды - Катя Осадчая. Она отправила под постом мужа смеющийся смайлик.
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"Послушный", "правильная женщина", "такое ваше призвание, государь", "это пожар", "Юра, не расстраивайся. Сказала же – быстренько", "сними маску", - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что телеведущий Юрий Горбунов порадовал публику свежими кадрами с отдыха в Дубае
Пост Горбунов сопроводил фото, на котором предстал вместе с супругой, телеведущей "Світського життя" Екатериной Осадчей.
Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".
Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".
Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».