Украинский телеведущий Юрий Горбунов наслаждается роскошным отдыхом со своей женой Екатерины Осадчей

Счастливые супруги проводят отпуск в Дубае и регулярно делятся кадрами на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. На этот раз Юрий Горбунов выложил фото с пляжа, где понежился на солнце рядом с любимой коллегой.

Сам ведущий запечатлен в белой футболке с цветочным принтом и солнцезащитных очках. Екатерина Осадчая разомлела в объятиях мужа, надев черный топ с белыми звездочками, очки похожего оттенка и соломенную шляпу на толстой позолоченной цепи, которую сбросила на спину во время прогулки. Супруги выглядят счастливыми рядом, заметно, что оба успели прилично загореть за время отдыха.

"Когда можно без слов!", - подписал кадры Горбунов.

На еще одном пляжном снимке Юрий предстал во весь рост и в гордом одиночестве. Он нарядился в короткие шорты-плавки и синюю рубашку, а вот ноги оставил босыми - так гулять по песку приятнее.

"На море мне всегда хорошо думается. Это лучший момент для того чтобы помечтать, попланировать дела, и запастись витамином D до весны", - отметил телеведущий.

Пользователи соцсети высказались о зарубежном отдыхе украинских звезд в комментариях:

"А обещали (украинские звезды и знаменитости) провести нынешний отпуск на украинском курортах"; "позагорайте и за меня 😜"; "Просто вы море любите 😊😊😊 у меня тоже самое на море происходит".

Напомним, что Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

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