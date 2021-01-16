Популярная украинская ведущая Катя Осадчая поделилась атмосферным фото на память об отдыхе, продемонстрировав свою фигуру в воздушном сарафане
Как известно, в начале января знаменитость вместе со своим мужем, ведущим Юрием Горбуновым, отправилась на отдых в Дубай. Осадчая регулярно делилась яркими кадрами с курорта, однако 15 января отдых пары подошел к концу. По этому поводу ведущая опубликовала новый пост в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Осадчая показала, как прогуливается по пляжу на фоне роскошного дубайского пейзажа с высокими небоскребами, уходящими в небо. Для прогулки под жарким солнцем ведущая решила выбрать по-летнему легкий наряд.
Так, она шагала по песку в синем сарафане с полупрозрачной юбкой и глубоким декольте. Образ ведущей дополняли очки и соломенная шляпа.
«Лето и солнце – хорошо, но пора приступать к работе», - подписала снимок Осадчая.
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Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост ведущей.
«Все хорошо в меру, но как же там хорошо», «Шикарная, Катюша», «Всего доброго вам», «Какая красота», «Катюша как хорошо, что Вы отдохнули с семьей. Пусть работа будет радостью для Вас», «Непривычно видеть такой пост зимой», «Как тепло и красиво там», - пишут люди.
Напомним, Осадчая без макияжа и с грязной головой поразила внешним видом в самолете: "Катю не узнать".
Как сообщала Politeka, Горбунов "потерял" Осадчую на курорте, фото в одиночестве: "Юрий, а что это...".
Также Politeka писала, что Горбунов и Осадчая после роскошного отдыха показали семейные посиделки, в сети не оценили: «Скромненько как-то».