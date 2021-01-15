Известная телеведущая Катя Осадчая показала себя во время редкого момента

На фото Осадчая позировала в футболке и штанах, а образ дополнила кроссовками. Катя сидела в самолете у окна, а лицо прикрыла защитной маской. Телеведущая была без стильной прически и макияжа, поэтому можно оценить настоящую красоту знаменитости. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Осадчей в социальных сетях.

"Раньше самолет был частью повседневностью, а сейчас полет - событие", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"А не сидели б вы дома?", "Катю без make up и не узнать", "Радуйся, что вообще летаешь", "Волосы можно было бы и помыть)", "Больше никого не вижу. Это частный самолёт?", "Катя, хочу подарить вам шляпку, куда можно отправить?", "Хорошего отдыха", "Хорошего путешествия", "Почему вы обманываете, что не летали весь год?".

Сообщалось, что известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился очередным фото с курорта.

На фото Горбунов позирует в одиночестве, "потеряв" жену, которая, вероятно, фотографировала. Артист был в синей футболке и черной кофте, а также в светлых брюках и кроссовках.

Артист находился у больших светящихся фигур. На другом фото Юрий показал красивый закат на берегу.

Напомним, Горбунов показал, каким "пыткам" подвергается на отдыхе, Осадчая рассмеялась

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая задрала платье и засмущала шальным видом на курорте

Также Politeka сообщала, что Осадчая с Горбуновым не сдержали чувств на большой высоте, яркое фото



