Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая и ее супруг, актер Юрий Горбунов, отправились на отдых Дубай

Модель похвасталась, как проводит время с супругом в теплых краях, передает Politeka.net. Осадчая разместила соответствующее фото у себя в сторис.

На снимке соблазнительница позировала в белоснежной футболке и в малиновом костюме. Красотка распахнула жакет, а также сверкнула стройными и длинными ножками в шортиках.

Красотка выставила стройную ножку в кроссовках, делая силуэт более соблазнительным.

Катя скрыла глаза за стеклами больших очков. Она улыбалась, направив камеру на отражение в стекле.

Счастливый супруг Юрий взял за руку Катю и, глядя на нее, улыбнулся.

Актер оделся в светлых тонах, сверху накинув джинсовую куртку.

Фото было сделано в сверхвысотном небоскребе Бурдж-Халифа, откуда открывался чудесный вид на город. А пара не сдерживала чувств и на зависть всем показывала свою нежность.

Поскольку кадр был размещен в сторис, он не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что любовь между Осадчей и Горбуновым вспыхнула во время совместной работы на шоу "Голос. Діти".

В 2017 году пара рассказала, что поженилась и в этом же году у них родился сын, Иван.

Сейчас семейство вместе отдыхает, а Катя И Юра продолжают сотрудничать.

На кадрах в Инстаграм семья кажется идеальной. Пара всегда улыбается, не стесняясь проявлять чувства. Видно, как супруги ценят друг друга и счастливы.

Посты собирают тысячи лайков за несколько минут, а пара получает массу комплиментов.

Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».