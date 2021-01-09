Известная украинская телеведущая Катя Осадчая примерила игривый образ во время заграничного отдыха в жаркой стране

Как сообщает Politeka.net, в перерыве между съемками она вместе со своим мужем и коллегой Юрием Горбуновым проводят отпуск в городе Дубай, что в Объединенных арабских эмиратах, они уже успели позагорать на пляже и прокатиться на яхте. Теперь звезда разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, сделанное во время прогулки по зеленой лужайке рядом с тропическими пальмами.

Екатерина Осадчая надела легкое желтое платье с коралловыми узорами, вьетнамки с искусственной розочкой, черные очки и соломенную шляпу, волосы она собрала в тугой пучок на затылке. Ведущая программы "Світське життя" резко покрутилась на месте, позволив подолу наряда подняться высоко в воздух. Судя по выражению лица, такая выходка насмешила веселую красотку и подняла ей настроение моментально.

"Счастливых праздников", - пожелала Катя в описании.

Многих пользователей соцсети обрадовал яркий и жизнеутверждающий снимок Осадчей, о чем они сообщили в комментариях:

"Как солнечно 😍 Новый Год прошёл, теперь можно и весну включить 🥰"; "Мне тоже нравится жёлтый цвет)"; "Солнечная ❤️"; "Очень яркое солнечное фото 🏵🏵🌼🌼🌼☀️☀️🌞🌝"; "Классного солнечного отдыха вам 😍"; "Какая прелесть 😍 хорошего отдыха 💝".

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