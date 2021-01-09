Украинская телеведущая Катя Осадчая впечатлила роскошным образом для прогулки на яхте
Как сообщает Politeka.net, она отправилась в теплые Арабские Эмираты и счастливо проводит время вместе с мужем Юрием Горбуновым. Так красотка отправилась кататься по морю в белом воздушном платье, шлепанцах и солнцезащитных очках. Курортный образ Екатерины дополнила светлая соломенная шляпа с золотой цепью, которую ведущая оставила болтаться на лебединой шее.
На одном из снимков звезда запечатлена во весь рост с телефоном в руках, она схватилась за металлический поручень, чтобы не упасть от большой скорости. На другом фото Осадчая присела на платформу, прикрытую пледом, и радостной улыбкой обернулась через плечо? при єтом ее платье слегка задралось на колене.
"Греться, отдыхать и набираться сил", - поделилась журналистка своими планами на отпуск.
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Пользователи соцсети пришли в восторг от цветущего вида Кати Осадчей и засыпали ее приятными комментариями:
"Катя, как вам красиво в этом платье"; "Класс"; "Красота, люблю море и теплые страны😍"; "Катерина, Вы как всегда на высоте"; "Вы были на концерте Лободы?"; "Замечательного, незабываемого, впечатляющего Вам отдыха!".
Напомним, что Осадчая в шикарном платье без стыда выставила ножки, Горбунов в восторге
Как сообщала Politeka, Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением
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