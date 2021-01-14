Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился очередным фото с курорта
Недавно артист вместе со своей супругой, телеведущей Катей Осадчей, побывал в Дубае, передает Politeka.net.
Пара активно делилась снимками со своего отдыха. Семья вернулась в Украину, но Горбунов решил еще раз поделиться снимками с курорта.
На фото Горбунов позирует в одиночестве, "потеряв" жену, которая, вероятно, фотографировала. Артист был в синей футболке и черной кофте, а также в светлых брюках и кроссовках.
Артист находился у больших светящихся фигур. На другом фото Юрий показал красивый закат на берегу.
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"Время и к работе становиться! Впереди много всего интересного, а вы мечтаете и планируете год? # Зимовиканикулы # солнце # мореморе", - написал телеведущий.
За час пост собрал более 3000 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
"Ничего себе", "Юрий, а что это за фигуры?", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая с детьми отпраздновали Старый новый год, как только вернулись домой.
Звезда показала накрытый стол, украшенный свечами.
«Щедрый вечер. Маланка или Старый новый год. С праздником! Сегодня есть еще один шанс загадать все желания, которые не успели», - подписала фото Осадчая.
Отметим, Юрий Горбунов и Катя Осадчая в 2017 году рассказали, что поженились. В этом же году у пары родился сын, Иван.
Телеведущий рассказал, что свадьбу отпраздновали простой вечеринкой, а пышное торжество у влюбленных еще впереди.
Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".
Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".
Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».