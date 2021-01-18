"А что с носиком?"

Ведущая шоу "Голос країни" Екатерина Осадчая устроила в Сети переполох, хотела заинтриговать, а получилось - напугать

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала себя с близкого ракурса.

Осадчая напомнила публике о старте 24 января нового сезона "Голоса", придав своему лицу максимально загадочное выражение (даже, наверно, немного переборщила).

"Возвращение рабочих будней 👯 @goloskrainy_official 11 сезон уже в это воскресенье", - говорится в подписи.

Публика кинулась обсуждать, но отнюдь не проект, а внешность его ведущей. Утонув в рюшах, Екатерина с тоннами косметики, сощурила глаза и расплылась в ухмылке, показав себя в профиль.

"Такое выражение лица странное"

"А что с носиком?" - "😏и не только с ним😏"

"Что с тобой Катя?" - "под мухой Катя ) она тоже человек!"

"Почему ты такие неудачные фото выставляешь в профиль"

"Какая красивая😻невероятная просто😍"

"Взгляд🧡"

"Неудачная фотка, к сожалению🥴"

"На этом фото вы очень интересно-загадочная 😍"

"Неудачное фото, как 55-летняя после пластики"

Ранее мы сообщали, Осадчая успела отдохнуть на Новый год в солнечном Дубае. В частности, знаменитость активно выставляла кадры в соцсети. На одном из них в романтическом образе, в длинном "воздушном" сарафане и шляпкой за спиной, Екатерина прошлась по знаменитому пляжу, изумив футуристичным пейзажем.

«Какая красота», «Катюша как хорошо, что Вы отдохнули с семьей. Пусть работа будет радостью для Вас», «Непривычно видеть такой пост зимой», «Как тепло и красиво там», - отреагировали пользователи.

Напомним, Осадчая без макияжа и с грязной головой поразила внешним видом в самолете: "Катю не узнать".

Также Politeka писала, что Горбунов и Осадчая после роскошного отдыха показали семейные посиделки, в сети не оценили: «Скромненько как-то».