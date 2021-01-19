Ведуча "Голосу країни" Катерина Осадча викликала острах несподіваним фото
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка публікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, показавши себе за лаштунками шоу.
Осадча показала обличчя крупним планом, позуючи в світлому вбранні з пишними воланами на грудях. Нафарбована ведуча повернулася до камери в профіль, зіщуривши очі й розплившись в хитренькій усмішці.
"Повернення робочих буднів 👯@goloskrainy_official 11 сезон вже цієї неділі", - проанонсувала Катерина перший ефір проекту.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, здивувавшись її неохайному вигляду. Деякі припустили, що Осадча фотографувалася, будучи в нетверезому стані.
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"Такий вираз обличчя дивний" - "вона ж ботокс наколола"
"Що з тобою Катя?"- "під мухою Катя) вона теж людина!"
"Не дуже вдале фото"
"Волан на сукні з жахливою дешевою обробкою, та ще й затяганий якийсь... Вибачте звичайно, але дуже невдалий кадр в цілому... І костюм і вираз обличчя... Хоча до Каті ставлюся з повагою і захопленням"
"Що вам не подобається "вираз обличчя", хіба не зрозуміло: повернення після відпочинку до робочих буднів. А як би вам було?"
"У мене таке враження, що вона п'яна😵"
"Та все просто... немає фотошопу, зайвого гриму і пафосу, Катерина природна і прекрасна, а головне вона дуже щира людина!!!"
Раніше ми повідомляли, втомлена Осадча налякала видом в літаку. Як відомо, вона разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відпочивала в Дубаї. Фото, до якого у публіки багато питань, було зроблено під час повернення на батьківщину.
Нагадаємо, Горбунов показав, яким "тортурам" піддається на відпочинку, Осадча розсміялася
А ще Politeka писала, що Катя Осадча задерла сукню і засмущала шаленим видом на курорті
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