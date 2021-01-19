Что с ней?

Ведущая "Голоса країни" Екатерина Осадчая вызвала оторопь неожиданным фото

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда публиковала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, показав себя за кулисами шоу.

Осадчая показала лицо крупным планом, позируя в светлом наряде с пышными воланами на груди. Накрашенная ведущая повернулась к камере в профиль, сощурив глаза и расплывшись в хитренькой ухмылке.

"Возвращение рабочих будней 👯@goloskrainy_official 11 сезон уже в это воскресенье", - проанонсировала Екатерина первый эфир проекта.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, поразившись ее неопрятному виду. Некоторые предположили, что Осадчая фотографировалась, будучи в нетрезвом состоянии.

"Такое выражение лица странное" - "она же ботокс наколола"

"Что с тобой Катя?" - "под мухой Катя) она тоже человек!"

"Не очень удачное фото"

"Волан на платье с ужасной дешёвой обработкой, да ещё и затяганый какой-то... Извините конечно, но очень неудачный кадр в целом... И костюм и выражение лица... Хотя к Кате отношусь с уважением и восхищением"

"Что вам не нравится "выражение лица", разве не понятно: возвращение после отдыха к рабочим будням. А как бы вам было?"

"У меня такое впечатление, что она пьяная😵"

"Да всё просто... нету фотошопа, лишнего грима и пафоса, Катерина естественна и прекрасна, а главное она очень искренний человек!!!"

Ранее мы сообщали, уставшая Осадчая напугала видом в самолете. Как известно, она вместе с супругом Юрием Горбуновым отдыхала в Дубае. Фото, к которому у публики много вопросов, было сделано во возвращения на родину.

Напомним, Горбунов показал, каким "пыткам" подвергается на отдыхе, Осадчая рассмеялась

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