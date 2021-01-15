Відома телеведуча Катя Осадча показала себе під час рідкісного моменту

На фото Осадча позувала у футболці та штанях, а образ доповнила кросівками. Катя сиділа в літаку біля вікна, а обличчя прикрила захисною маскою. Телеведуча була без стильної зачіски і макіяжу, тому можна оцінити справжню красу знаменитості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Осадчої в соціальних мережах.

"Раніше літак був частиною повсякденністю, а зараз політ - подія", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"А не сиділи б ви вдома?", "Катю без make up і не впізнати", "Радуйся, що взагалі літаєш", "волосся можна було б і помити)", "більше нікого не бачу. Це приватний літак?", "Катя, хочу подарувати вам капелюшок, куди можна відправити?", "Гарного відпочинку"," хорошої подорожі", " чому ви обманюєте, що не літали весь рік?".

Повідомлялося, що відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов поділився черговим фото з курорту.

На фото Горбунов позує на самоті, "втративши" дружину, яка, ймовірно, фотографувала. Артист був у синій футболці і чорній кофті, а також у світлих брюках і кросівках.

Артист знаходився у великих світяться фігур. На іншому фото Юрій показав гарний захід сонця на березі.

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