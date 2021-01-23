Модель, телеведущая "Голоса країни" Екатерина Осадчая порадовала поклонников закулисным селфи
Звезда радует поклонников не только появлением на экранах, но и публикациями в соцсетях, передает Politeka.net. В этот раз звезда опубликовала селфи, сделанное за кулисами программы "Голос країни".
Катя приподняла камеру над собой, покорив красотой вечернего образа.
Телеведущая была в платье с глубоким декольте и тканевым чокером на шее. Ткань наряда казалась золотой и красиво сияла даже при недостатке света.
Видно, что платье пришлось по фигуре знаменитости и отлично подчеркнуло грудь.
Певица, снимавшая Тарзана с любовницей, рассказала правду и молит Королеву о пощаде: "Я боюсь..."
Дантес в прозрачных трусах показал, за что его любит Дорофеева: «Готовы увидеть мою…»
Победительница "Холостяка" Ульянова высказалась о чувствах к Максу Михайлюку: «Это невыносимо»
Судья и победительница "Танців з зірками" оказались на Мальдивах вместе, личные фото: "Хорошо устроились"
Крещение закончилось несчастьем для 8 киевлян: детали ЧП
Звезда распустила ровные волосы и зачесала их за ушки. В результате показалась красивая сережка-кольцо, которая сияла в ухе.
Вечерний макияж с акцентом на глаза стал отличным завершением к образу.
Звезда улыбалась и смотрела в камеру с легким прищуром.
"Полетели...", - подписала снимок телеведущая.
Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Катя Осадчая уже несколько лет ведет шоу "Голос країни" и "Голос. Діти". В последнем шоу Катя помогала детям справиться с волнением перед выходом на сцену.
Новый сезон "Голос країни" модель ведет вместе со своим мужем Юрием Горбуновым.
Стоит отметить, что пара официально зарегистрировала свои отношения в 2017 году, в этот же год у них родился сын, Иван.
Супруги рассказали, что не праздновали пышную свадьбу, а устроили лишь вечернку.
Напомним, Горбунов показал, каким "пыткам" подвергается на отдыхе, Осадчая рассмеялась
А еще Politeka писала, что Катя Осадчая задрала платье и засмущала шальным видом на курорте
Также Politeka сообщала, что Осадчая с Горбуновым не сдержали чувств на большой высоте, яркое фото