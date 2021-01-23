Модель, телеведущая "Голоса країни" Екатерина Осадчая порадовала поклонников закулисным селфи

Звезда радует поклонников не только появлением на экранах, но и публикациями в соцсетях, передает Politeka.net. В этот раз звезда опубликовала селфи, сделанное за кулисами программы "Голос країни".

Катя приподняла камеру над собой, покорив красотой вечернего образа.

Телеведущая была в платье с глубоким декольте и тканевым чокером на шее. Ткань наряда казалась золотой и красиво сияла даже при недостатке света.

Видно, что платье пришлось по фигуре знаменитости и отлично подчеркнуло грудь.

Звезда распустила ровные волосы и зачесала их за ушки. В результате показалась красивая сережка-кольцо, которая сияла в ухе.

Вечерний макияж с акцентом на глаза стал отличным завершением к образу.

Звезда улыбалась и смотрела в камеру с легким прищуром.

"Полетели...", - подписала снимок телеведущая.

Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая уже несколько лет ведет шоу "Голос країни" и "Голос. Діти". В последнем шоу Катя помогала детям справиться с волнением перед выходом на сцену.

Новый сезон "Голос країни" модель ведет вместе со своим мужем Юрием Горбуновым.

Стоит отметить, что пара официально зарегистрировала свои отношения в 2017 году, в этот же год у них родился сын, Иван.

Супруги рассказали, что не праздновали пышную свадьбу, а устроили лишь вечернку.

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