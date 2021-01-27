Жена Юрия Горбунова, телеведущая Катя Осадчая показала фото вместе с Виктором Павликом и его беременной молодой супругой Екатериной Репяховой

Как передает Politeka.net, кадры появились на страничке проекта «Світське життя» в Instagram.

Осадчая позировала в ярко-малиновом платье, котрое тесно обсело ее формы.

"Как вам образ ведущей?"- спрашивают у зрителей.

Свежие кадры вызывают подозрение, что беременна на фото не только 26-летняя Репяхова, хотя у нее животик, конечно более заметен.

В последнее время в Сети активно пишут о якобы беременности 37-летней супруги Горбунова. И похоже новые фото только подогреют эти слухи.

Стоит также отметить, что недавно телеведущая, отдыхала в Дубае и смело демонстрировала свою фигуру в купальнике. Тогда никаких признаков беременности особо заметно не было. Вместе с тем Осадчая признавалась в том, что на талии были "тщательно скрытые праздничные следы".

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

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