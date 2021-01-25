Ведущая "Голосв страны" Катя Осадчая поздравила звездную тренерку проекта Тину Кароль с днем рождения и заинтриговала совместным фото

Как передает Politeka.net, фото и поздравления появились в Instagram на странице "Светской жизни", которая также ведет Осадчая.

"Многая лета, Тина Кароль! Поздравляем народную артистку с днем рождения! И желаем осуществления сокровенных мечтаний", - говорится в сообщении.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.

"Поздравляем Тину с Днем Рождения! Многая лета!", "Поздравляю Тину! Здоровья, любви, семейного благополучия , творческих успехов и больше украиноязычных песен!", "Поздравляем искренне!!! Женского счастья ей желаем!», «С днем рождения, Дева», - пишут в комментариях.

Также значительное внимание привлекли фото, на которых Катя Осадчая позирует рядом с Тиной Кароль. Звездная тренерша шоу "Голос країни" позирует в темно – красном кожаном платье с букетом роз, а ведущая проекта-в элегантном брючном костюме.

Пользователи Сети после просмотра фото решили, что Катя Осадчая беременна.

"Ну тут уж и не отворачивается Катя) беременна", "Катю тоже поздравляем с животиком", "Катюша беременна! Искренние поздравления!», «Катя передавай эстафету Тине! Пусть забеременеет!",- пишут в комментариях.

Напомним, что Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции: «Только его…».

Также Politeka писала, что Осадчая в сияющем платье поразила внешностью за кадром "Голосу країни": "Полетели...".