Ведущая "Голосв страны" Катя Осадчая поздравила звездную тренерку проекта Тину Кароль с днем рождения и заинтриговала совместным фото
Как передает Politeka.net, фото и поздравления появились в Instagram на странице "Светской жизни", которая также ведет Осадчая.
"Многая лета, Тина Кароль! Поздравляем народную артистку с днем рождения! И желаем осуществления сокровенных мечтаний", - говорится в сообщении.
Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.
"Поздравляем Тину с Днем Рождения! Многая лета!", "Поздравляю Тину! Здоровья, любви, семейного благополучия , творческих успехов и больше украиноязычных песен!", "Поздравляем искренне!!! Женского счастья ей желаем!», «С днем рождения, Дева», - пишут в комментариях.
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Также значительное внимание привлекли фото, на которых Катя Осадчая позирует рядом с Тиной Кароль. Звездная тренерша шоу "Голос країни" позирует в темно – красном кожаном платье с букетом роз, а ведущая проекта-в элегантном брючном костюме.
Пользователи Сети после просмотра фото решили, что Катя Осадчая беременна.
"Ну тут уж и не отворачивается Катя) беременна", "Катю тоже поздравляем с животиком", "Катюша беременна! Искренние поздравления!», «Катя передавай эстафету Тине! Пусть забеременеет!",- пишут в комментариях.
Напомним, что Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции: «Только его…».
Также Politeka писала, что Осадчая в сияющем платье поразила внешностью за кадром "Голосу країни": "Полетели...".