Известная украинская телеведущая Катя Осадчая засветилась со звездной подружкой Тиной Кароль на съемках «Голоса країни»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала фото, на котором позировала рядом с Тиной, которая сидела в кресле тренера.

Тина была одета в яркое платье на замочке. Ее волосы были выпрямлены. Она смотрела в кадр и искренне улыбалась. Осадчая была одета в золотистое платье с декольте. Она делала селфи, радостно прижмурившись.

«С Днем рождения @tina_karol. Уже традиционно ДР в павильоне @goloskrainy_official. Пусть все мечты сбываются и планы воплощаются в жизнь. Будь счастливой», - написала Осадчая.

В комментариях Осадчей оставили массу приятных отзывов. Правда, некоторые поклонники заподозрили телеведущую в беременности.

«Кажется кто-то беременный», «Две красотки», «Красивые блондинки», «Самые красивые девочки», «Настоящие друзья, их поддержка, отсутствие преград на пути сейчас это актуально для воплощение мечты и счастливой жизни», «Красавицы невероятно прекрасные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая с Юрией Горбуновым вернулись к работе после роскошного отдыха в Дубай. Парочка вернулась к съемкам «Голоса країни», ведущими которого они являются. Как известно, до Нового года звезды отсняли часть слепых прослушиваний, после чего все отправились в отпуск в теплые края.

Напомним, что Осадчая в сияющем платье поразила внешностью за кадром "Голосу країни": "Полетели...".

А еще Politeka писала, что шикарная Осадчая очаровала видом на сцене "Голоса країни", Горбунов сияет от удовольствия: "Просто отпад!".

Также Politeka сообщала, что Осадчая засветила «беременный» животик рядом с Кароль на "Голосі країни": «Передавай эстафету Тине!».