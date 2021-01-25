Телеведуча Катя Осадча здивувала образом на "Голосі країни"

Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Довгоочікувана прем'єра. Вже 11 сезонів поспіль не втомлюємося дивуватися кількості талановитих учасників. Вмикайте вже сьогодні о 21: 00! До зустрічі в ефірі", - повідомила ведуча проекту.



Але увага шанувальників була зосереджена на вбранні Осадчої.

Вона постала на кадрі в брюках і витонченій блузі, якій звела з розуму своїх фанатів.

У коментарях під постом фанати захопилися образом своєї улюблениці.



"Коли жінка, як дорогоцінний камінь", "Блуза відпад просто!", "Елегантна елегантність", "Кофточка - просто відпад", "Шикарна, вау, клас. Вечір обіцяє бути відмінним", "Приголомшливо - як завжди. Катя, кожен раз більше і більше закохуємося у ваші образи", " Шоу дуже цікаве. Але я в основному дивлюся його, щоб помилуватися Вами, Катя", - писали під постом ведучої "Голосу".



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