Модель, телеведуча "Голосу країни" Катерина Осадча порадувала шанувальників закулісним селфі

Зірка радує шанувальників не тільки появою на екранах, але і публікаціями в соцмережах, передає Politeka.net. Цього разу зірка опублікувала селфі, зроблене за лаштунками програми "Голос країни".

Катя підняла камеру над собою, підкоривши красою вечірнього образу.

Телеведуча була в сукні з глибоким декольте і тканинним чокером на шиї. Тканина вбрання здавалася золотою і красиво сяяла навіть при нестачі світла.

Видно, що плаття прийшлося по фігурі знаменитості й відмінно підкреслило груди.

Зірка розпустила рівне волосся і зачесала його за вушка. В результаті показалася красива сережка-кільце, яка сяяла у вусі.

Вечірній макіяж з акцентом на очі став відмінним завершенням до образу.

Зірка посміхалася і дивилася в камеру з легким прищуром.

"Полетіли...",- підписала знімок телеведуча.

Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Катя Осадча вже кілька років веде шоу "Голос країни" і "Голос. Діти". В останньому шоу Катя допомагала дітям впоратися з хвилюванням перед виходом на сцену.

Новий сезон "Голос країни" модель веде разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.

Варто відзначити, що пара офіційно зареєструвала свої відносини у 2017 році, в цей же рік у них народився син, Іван.

Подружжя розповіло, що не святкувало пишне весілля, а влаштувало лише вечірку.

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