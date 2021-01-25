Ведуча "Голосу країни" Катя Осадча привітала зіркову тренерку проєкту Тіну Кароль з днем народження та заінтригуровала спільним фото

Як передає Politeka.net, фото та привітання з’явилися в Instagram на сторінці "Світського життя", яке також веде Осадча.

«Многая літа, Тіна Кароль! Вітаємо народну артистку з днем народження! І зичимо здійснення найпотаємніших мрій», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі доєдналися до привітань.

«Вітаємо Тіну з Днем Народження! Многая літа!», «Вітаю Тіну! Здоров'я, любові, сімейного благополуччя , творчих успіхів та більше україномовних пісень!», «Вітаємо щиро!!! Жіночого щастя їй бажаємо!», «З днем народження, Діва», - пишуть у коментарях.

Також значну увагу привернули фото, на яких Катя Осадча позує поряд з Тіною Кароль. Зіркова тренерка шоу «Голос країни» позує в темночервоній шкіряній сукні з букетом троянд, а ведуча проєкту – в елегантному брючному костюмі.

Користувачі Мережі після перегляду фото вирішили, що Катя Осадча вагітна.

«Ну тут вже і не відвертається Катруся) Вагітна», «Катю теж вітаємо з животиком», «Катюша вагітна! Щирі вітання!», «Катя передавай естафету Тіні! Нехай завагітніє!», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Осадча з "Голосу країни" в образі Злої королеви притулилася до Горбунова, показавши непідробні емоції: "тільки його...".

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