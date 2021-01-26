Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая засветились на отдыхе в приятной компании

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов в своем Instagram похвастался яркими кадрами празднования дня рождения своего друга, на котором побывала и Екатерина Осадчая, и поздравил именинника с праздником, пишет Politeka.net.

Непринужденная атмосфера и улыбки на лице - то, что увидели поклонники в публикации Юрия Горбунова. На снимке, вероятно сделанном в прошлом, известный телеведущий и его знаменитая супруга Катя Осадчая стоят в компании кинопродюсера Ирины Костюк и ее мужа Сергея Созановского на яхте в летней одежде.

Друзья сфотографировались в легких нарядах, но босиком. На фото Юрий Горбунов в стильной белоснежной рубашке нежно обнял Катю Осадчую, одетую в длинное закрытое платье белого цвета с ярким принтом.

Именинник Сергей Леонидович был доволен своим обществом и легкой обстановкой и улыбался, а его жена, одетая в оригинальный комбинезон из льна и милую косынку, прижалась к супругу.

"Будь здоров, Сергей Леонидович!!! И пускай жизнь будет полна сюрпризов!!! Happy birthday",- подписал публикацию Юрий Горбунов.

Стоит отметить, что Катя Осадчая тоже присоединилась к поздравлениям мужа и опубликовала в своем сторис в Instagram совместный снимок с именинником и его женой.

На фото Осадчая в открытом вечернем платье без бретелей делает селфи и улыбается, пока Юрий Горбунов и Ирина Костюк наслаждаются своими коктейлями. Видно, что снимок был сделан на каком-то курорте, где друзья отдыхали вместе.

"С днем рождения! Только вперед, несмотря ни на что!",- подписала снимок Екатерина Осадчая.

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