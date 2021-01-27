Знаменитая украинская ведущая Катя Осадчая показала, как выглядит процесс ее преображения для съемок

Жизнь известной шоувумен и жены ведущего Юрия Горбунова состоит из сплошной череды съемок и красных дорожек. Осадчая решила приоткрыть для поклонников завесу тайны и показать, как готовится к появлению перед камерами.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм ведущая поделилась кадрами из гримерки. На них можно увидеть, как над Осадчей работают стилисты. Сначала ведущая показывает себя в простой повседневной одежде: на ней полосатая кофта и обычные спортивные штаны. В этот момент ей делают макияж и прическу.

А вот на втором фото Осадчая появляется уже «при полном параде». Ведущая стоит перед зеркалом в пышном красном платье с очень глубоким декольте, которое доходит почти до пупка. Впрочем, стоит отметить, что часть выреза прикрывает ткань телесного цвета.

Дополняет роковой образ Осадчей фирменная маленькая шляпка в тон платью.

«Нарядная нарядность», - подписала снимок ведущая.

Она явно осталась довольна таким образом.

Отметим, что в последнее время в Сети ходят слухи о беременности 37-летней ведущей. На некоторых недавних снимках пользователи отмечали, что ее животик характерно округлился. Впрочем, сама ведущая никаких заявлений о возможном пополнении в семье не делала.

Напомним, Осадчая в узком платье засветила округлившийся животик рядом с беременной женой Павлика: "Как вам?".

Как сообщала Politeka, Горбунов в компании друзей потерял свою обувь и заставил разуться Осадчую: "Жизнь полна сюрпризов...".

Также Politeka писала, что Осадчая засветила «беременный» животик рядом с Кароль на "Голосі країни": «Передавай эстафету Тине!».