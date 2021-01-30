Известный украинский ведущий Юрий Горбунов похвастался стильным совместным фото с певицей Надей Дорофеевой

Как сообщает Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм.

Дорофеева стала одним из звездных тренеров в новом сезоне популярного шоу «Голос країни». Именно во время совместных съемок Горбунов и сфотографировался с певицей.

На снимке ведущий позирует в голубом костюме и черной рубашке. А вот сама Надя стоит в роскошном серебристом платье. Дополнил сверкающий образ певицы яркий макияж с использованием блесток. Звезда показывает характерный жест рукой.

«Надя четко показывает – завтра, 31 января, второй эпизод «Голосу країни»! Смотрим!», - подписал фото Горбунов.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«нереально красивые», «У вас на профиле не хватает только селфи с Баланом, господин Горбунов», «Очень чётко», «Где Катя?», «Наша принцесса», «Милашечки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Горбунов вывел жену Екатерину Осадчую на ночную прогулку с сыном.

Звезда опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее фото, сделанное в заснеженном Киеве.

Пока отец с сыном катались по дороге, Екатерине Осадчей пришлось сделать фото.

Напомним, Юрий Горбунов с накрашенными губами в обнимку с Кароль рассорил украинцев: "Не цвіти, а квітни".

Как сообщала Politeka, Горбунов взбудоражил ночными развлечениями с сыном и доставил хлопот Осадчей: "Не могу поймать".

Также Politeka писала, что счастливого Горбунова застукали в компании молодой красотки, Осадчей это не понравится: "Мы всегда...".