Шоумен Юрий Горбунов показал, чем занимается в свободное от съемок время
Новое фото телеведущий опубликовал в своем Instagram.
Так, шоумен похвастался, как он в компании красотки-актрисы записывает дубляж для украинского фильма "Скажене весілля 3".
На снимке видно, что довольный Юрий Горбунов с актрисой Екатериной Файн "развлекаются" в звукозаписывающей студии.
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"Премьера "Скаженого весілля 3" уже 25 февраля! Продолжаются последние моменты дубляжа! Нашу главную героиню Раду - мы всегда видеть рады!!", - подписал Горбунов фото, где он без своей жены Кати Осадчей, и ей это может не понравится.
Пользователям понравилось фото и они оставили тысячи лайков под публикацией в Instagram.
"Жду!", "Юрембо!", - написали некоторые фанаты в комментариях.
Ранее мы писали, что Горбунов показал, как они с Катей Осадчей проводят время ночью.
Одна из самых популярных украинских пар решила сделать совместное фото в салоне автомобиля, и, как рассказывает Юрий Горбунов, у них с женой ночью проходят съемки.
Шоумен также намекнул, что несмотря на съемки, его жена Катя Осадчая хочет спать.
Напомним, Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции.
Как сообщала Politeka, напомаженный Горбунов признался, чем занимается с красоткой-женой по ночам
Также Politeka писала, что 50-летний Горбунов в обтягивающих джинсах похвастался похудевшей фигурой