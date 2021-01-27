Такое нельзя было предвидеть...

Шоумен Юрий Горбунов показал, чем занимается в свободное от съемок время

Новое фото телеведущий опубликовал в своем Instagram.

Так, шоумен похвастался, как он в компании красотки-актрисы записывает дубляж для украинского фильма "Скажене весілля 3".

На снимке видно, что довольный Юрий Горбунов с актрисой Екатериной Файн "развлекаются" в звукозаписывающей студии.

"Премьера "Скаженого весілля 3" уже 25 февраля! Продолжаются последние моменты дубляжа! Нашу главную героиню Раду - мы всегда видеть рады!!", - подписал Горбунов фото, где он без своей жены Кати Осадчей, и ей это может не понравится.

Пользователям понравилось фото и они оставили тысячи лайков под публикацией в Instagram.

"Жду!", "Юрембо!", - написали некоторые фанаты в комментариях.

Ранее мы писали, что Горбунов показал, как они с Катей Осадчей проводят время ночью.

Одна из самых популярных украинских пар решила сделать совместное фото в салоне автомобиля, и, как рассказывает Юрий Горбунов, у них с женой ночью проходят съемки.

Шоумен также намекнул, что несмотря на съемки, его жена Катя Осадчая хочет спать.

Напомним, Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции.

Как сообщала Politeka, напомаженный Горбунов признался, чем занимается с красоткой-женой по ночам

Также Politeka писала, что 50-летний Горбунов в обтягивающих джинсах похвастался похудевшей фигурой