Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов удивил переменой стиля
Недавно артист вместе со своей супругой, телеведущей Катей Осадчей, отдыхал в Дубае, а сейчас уже вернулся к работе, о чем и сообщил своим фолловерам на странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Говорит и показывает Киев», - написал артист.
Горбунов показал фото, на котором запечатлен у микрофона в звукозаписывающей студии. Однако все внимание пользователей Сети оказалось прикованным к внешнему виду артиста.
Горбурнов одет в темный свитер, узкие джинсы и кроссовки.
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Однако пользователям Сети такой стиль не понравился. Фолловерам артиста покзалось, что такая одежда больше подходит подростам.
Вместе с тем, в комментариях отметили, что телеведущий похудел, возможно сказался отдых на море.
«Что с ногами?Как у подростка...Какой кошмар эти джинсы в обтяжку», «Юрий похудел», «Юрий, вам не идут эти кроссовки», «Ужас. Куда смотрит жена», - расктиковали внешний вид артиста его фолловеры.
Ранее мы писали, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая с детьми отпраздновали Старый новый год, как только вернулись домой.
Супруга Горбунова показала накрытый стол, украшенный свечами.
Напомним, что Горбунов "потерял" Осадчую на курорте, фото в одиночестве: "Юрий, а что это..."
Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".
Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».