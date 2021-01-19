Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов удивил переменой стиля

Недавно артист вместе со своей супругой, телеведущей Катей Осадчей, отдыхал в Дубае, а сейчас уже вернулся к работе, о чем и сообщил своим фолловерам на странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Говорит и показывает Киев», - написал артист.

Горбунов показал фото, на котором запечатлен у микрофона в звукозаписывающей студии. Однако все внимание пользователей Сети оказалось прикованным к внешнему виду артиста.

Горбурнов одет в темный свитер, узкие джинсы и кроссовки.

Однако пользователям Сети такой стиль не понравился. Фолловерам артиста покзалось, что такая одежда больше подходит подростам.

Вместе с тем, в комментариях отметили, что телеведущий похудел, возможно сказался отдых на море.

«Что с ногами?Как у подростка...Какой кошмар эти джинсы в обтяжку», «Юрий похудел», «Юрий, вам не идут эти кроссовки», «Ужас. Куда смотрит жена», - расктиковали внешний вид артиста его фолловеры.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая с детьми отпраздновали Старый новый год, как только вернулись домой.

Супруга Горбунова показала накрытый стол, украшенный свечами.

Напомним, что Горбунов "потерял" Осадчую на курорте, фото в одиночестве: "Юрий, а что это..."

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».