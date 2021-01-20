Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свои ночные "занятия"

Одни из самых известных телеведущих Украины Юрий Горбунов и Катя Осадчая восхищают своих поклонников как замечательная пара, которая все делит пополам: и семейный быт, и работу. На своей странице в Instagram Горбунов похвастался тем, что регулярно делает с супругой по ночам, пишет Politeka.net.

На снимке знаменитые супруги сидят в своем автомобиле очень уставшие и довольные. Юрий Горбунов делает селфи со слегка таинственной улыбкой, захватывая в кадр и сидящую рядом Каю Осадчую, которая несмотря на сонное выражение лица дарит свою очаровательную улыбку фанатам.

Видно, что супруги только собрались ехать домой: телеведущая была одета в вечернее атласное платье с ассиметричным кроем, оголявшее изящное плечо, а ее муж в этот вечер надел белоснежную футболку и красный пиджак.

В подписи к публикации Горбунов признался, что кадр сделан после ночных съемок и теперь "некоторым хочется спать".

Поклонники телеведущего в своих комментариях отметили, насколько прекрасна и гармонична их пара, а также добавили, что "кому-то пора на пенсию". Кроме того, фолловеры предложили паре ездить в метро вместо автомобиля.

"Катя - красотка. Юрий вы, конечно, тоже", "Вы отличная пара", "Великолепная пара!!! Восхищаюсь вами!!! Лучшие ведущие украинского TV","Кому-то на пенсию пора уже!", "В метро сфосографируйся хоть раз, а не в ренже",- написали фолловеры.

Напомним, что совсем недавно поклонники Юрия Горбунова были неприятно удивлены изменениями во внешности телеведущего после отдыха. Вероятно, он сбросил несколько килограмм, так как его снимок в обтягивающих брюках вызвал много вопросов у фолловеров: ноги казались очень худыми, а некоторые сравнили Горбунова с подростком.

Напомним, Никитюк в дерзком мини забросила ножку на женатого Горбунова, забыв о приличиях: "А Катя Осадчая не ревнует?"

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