Блогер и телеведущая Леся Никитюк ошарашила фанатов откровенным поведением
Скандальные кадры появились в фанатском Instagram-аккаунте.
Так, телеведущую Лесю Никитюк застукали в компании шоуменов Юрия Ткача и Юрия Горбунова, на которых она закидывала свои роскошные ножки.
В случае с юмористом из "Квартал 95" Леся Никитюк надела короткий топ с открытыми плечами и мини-юбку.
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Шоумен Юрий Горбунов пришел к Лесе Никитюк уже на другой эфир программы "Кто против блондинок", где телеведущая ждала его в соблазнительном платье.
"Кто лучше ножку Леси держит? Юра или Юра?", - говорится в подписи к скандальным фотографиям, которые добавили в один коллаж.
Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Кто-то написал, что Леся Никитюк как всегда роскошно выглядит. Но были и такие комментаторы, которым стало стыдно за поведение телеведущей перед камерами.
"Юра как-то нежнее", "Вообще стыд потеряла, думаю женам неприятно смотреть на это", "А Катя Осадчая не ревнует? То Кароль за попу держит, теперь Лесю, та что ж такое?", "Ты как всегда хорошая", "Но та ножка больше их, то они не держат, а прицепились", - написали они под публикацией.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк заставила говорить о себе, поделившись кадром в нижнем белье. Никитюк позировала в пикантном кружевном белье с тонкими кожаными ремешками на груди.
Кроме того, Никитюк нанесла яркий макияж, какой точно не подойдет на каждый день. Глаза у нее накрашены фиолетовыми и желтыми тенями. Волосы Леся собрала.
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