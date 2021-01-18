Блогер и телеведущая Леся Никитюк ошарашила фанатов откровенным поведением

Скандальные кадры появились в фанатском Instagram-аккаунте.

Так, телеведущую Лесю Никитюк застукали в компании шоуменов Юрия Ткача и Юрия Горбунова, на которых она закидывала свои роскошные ножки.

В случае с юмористом из "Квартал 95" Леся Никитюк надела короткий топ с открытыми плечами и мини-юбку.

Шоумен Юрий Горбунов пришел к Лесе Никитюк уже на другой эфир программы "Кто против блондинок", где телеведущая ждала его в соблазнительном платье.

"Кто лучше ножку Леси держит? Юра или Юра?", - говорится в подписи к скандальным фотографиям, которые добавили в один коллаж.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Кто-то написал, что Леся Никитюк как всегда роскошно выглядит. Но были и такие комментаторы, которым стало стыдно за поведение телеведущей перед камерами.

"Юра как-то нежнее", "Вообще стыд потеряла, думаю женам неприятно смотреть на это", "А Катя Осадчая не ревнует? То Кароль за попу держит, теперь Лесю, та что ж такое?", "Ты как всегда хорошая", "Но та ножка больше их, то они не держат, а прицепились", - написали они под публикацией.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк заставила говорить о себе, поделившись кадром в нижнем белье. Никитюк позировала в пикантном кружевном белье с тонкими кожаными ремешками на груди.

Кроме того, Никитюк нанесла яркий макияж, какой точно не подойдет на каждый день. Глаза у нее накрашены фиолетовыми и желтыми тенями. Волосы Леся собрала.

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