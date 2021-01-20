Артисты предпочитают комфорт во всем и средства их передвижения не являются исключением

Так как звезды не раскрывают своего настоящего заработка и не называют цену вещей, многие поклонники не знают, как много зарабатывают их любимые звезды. Некоторые же судят артистов по выбору их авто, на котором знаменитости едят по украинским дорогам - это вам не метро, здесь гонка за скоростью и удобством:

Потап присоединился к повальной моде на внедорожники Land Rover. У артиста авто 2013 года. Под капотом у внедорожника рэпера – 5-литровый мотор мощностью 375 лошадиных сил. Range Rover Dead Curious довольно популярная модель в Украина. Причем даже б/у авто стоит около 2 млн гривен.

Юрий Горбунов, как и его кум Алексей Потапенко, также выбрал машину премиального класса Range Rover марки Land Rover. Артисты являются соседями, близкими друзьями и коллегами. Как видно, артистов и правда связывают в жизни не только дружеские отношения, но еще и общие вкусы на автомобили.

Надя Дорофеева выбрала для себя немецкий комфорт во время путешествий. Во время своего интервью Владимир Дантес решил рассказать о выборе данной марки:

"Я сажусь за Надино BMW – она же звезда, может себе позволить. А у меня машина меньше – Hyundai Tucson. По сравнению с Надиной, она малюсенькая. Не очень удобно, потому что BMW – огромная, я не чувствую габариты. А вот Надя на ней рассекает", – рассказал Владимир Дантес.

Певица Джамала после победы на конкурсе Евровидение купила новый кроссовер BMW X5. Выбор Джамалы пал на вариант с 2-литровым дизельным мотором, мощностью 231 лошадиная сила. В Украине цены на такое авто стартуют от 1,2 млн гривен. Теперь певица часто показывает снимки из машины в своем Инстаграм.

Дмитрий Монатик не так давно восхитился авто марки Jaguar. Певец недавно протестировал новый электрокар Jaguar I-PACE, о чем рассказал в социальных сетях, поделившись новым кадром. По его словам, скорость, дизайн и сами характеристики его приятно порадовали.

Екатерина Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала снимки с автомобилем Jaguar, чем возмутила сеть. Роскошь авто оценили не все. Сама Екатерина была довольна уютом в машине, она ласково называет свой автомобиль "домом на колесах".

"То ли с годами, то ли с опытом приходит время пересесть на большой седан. Немного непривычно, но очень комфортно. Рада стать частью семейства Jaguar Ukraine", - написала Осадчая в Инстаграм.

Екатерина Кухар рассекает по Киеву на дорогом авто марки Porsche, причем постоянно получает штрафы за превышение скорости. Поэтому после установки камер она часто получает письма со штрафами. Только за октябрь таких поступило семь.

Тина Кароль уже не раз была замечена за рулем автомобиля Subaru Impreza STI. В отличие от многих своих коллег, артистка не гонится за популярностью. Выбор авто звезды продиктован комфортом и воспоминаниями. Известно, что эта машина была в коллекции машин ее покойного супруга. Отметим, авто было затюнинговано уникальным образом, а также имеет собственное имя, и поэтому стоит около 2 млн грн.

Напомним,что релакс с Каменских закончился экстазом для Потапа, жаркий кадр: "Вай, красавчик копчёный"

Как сообщала Politeka, муж Насти Каменских Потап переборщил с похудением и стал выглядеть на 10 лет старше: "Как доченька с папой..."