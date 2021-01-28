Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов нарвался на критику из поздравления Тины Кароль
Недавно Юрий Горбунов в своем Instagram поздравил украинскую певицу Тину Кароль с днем рождения и нарвался на критику фанатов из-за слов, которые он написал в поздравлении, пишет Politeka.net.
Горбунов показал красивый совместный снимок с Тиной Кароль, на котором он радостно улыбается, приобняв звезду за талию. Певица же совсем не сдерживает улыбки, которая читается даже в ее глазах, и позирует рядом с Горбуновым в элегантном черном плате с оригинальным глубоком декольте и объемными рукавами.
"Нашу очаровательную поп-диву поздравляем с Днем рождения!! Тиночка - цвети, радуй, вдохновляй и всегда будь счастливой!",- подписал свою публикацию Юрий Горбунов на украинском языке.
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Но дело в том, что Горбунов использовал слово цвети в его российском варианте звучания, за что фанаты тут же "распекли" его в комментариях, указывая на правильный вариант.
Между поклонниками даже разгорелся небольшой спор о том, как правильно нужно было написать в этом случае: фанаты приводили в доказательство примеры из известной украинской песни.
"Не "цвіти", а "квітни", "Оййй, например, в одной песне поют "Цвіте терен коло хати", а не "квітне". Так что без разницы, как...", "Цвіте терен - звучит намного гармоничнее, чем "Тиночка - квітни", "Даже спорить не буду", "Тогда уже не "спорить", а "сперечатися",- написали фолловеры к публикации.
Но в основном поклонники встретили поздравление Юрия Горбунова тепло и пожелали Тине Кароль всего самого хорошего, а также одна из подписчиц отметила, что телеведущий перемазался губной помадой, когда поздравлял Тину и, вероятно, целовал ее.
"Зацелованный", "Юрий, так напоздравлялся, что красные губы! Вот молодец!",- заметили внимательные поклонники.
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