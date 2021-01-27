Украинская 36-летняя певица Тина Кароль восхитила молодым видом

Как передает Politeka.net, фото артистки 2006 и 2021 годов сравнили на официальной странице проекта «Голос країни».

По виду Кароль на опубликованных фото, совершенно непохоже, что между ними разница в 15 лет.

«Тренер «Голос країни» Тина Кароль, кажется, нашла эликсир молодости», - говорится в посте.

В Сети активно комментируют кадры, сыплют комплиментами Тине и немного шутят.

«Тинка красавица», «Дракула поделился секретом молодости и бессмертия», «Невероятная всегда», «Тина идеал красоты», «Дан бессмертный покусал Тину и поделился эликсиром бессмертия», «Ну а почему ей вдруг плохо выглядеть. Финансы позволяют поддерживать естественную красоту, есть возможность красиво одеваться. Да и она не из тех женщин, которые не любят смотреть за собой. У нее все для этого есть. Природа не обделила ни фигурой, ни красотой», «Дракула покусал», - пишут в комментариях.

Отметим, многих разочаровало, что в новом сезоне шоу «Голос країни» не участвует молдавский исполнитель Дан Балан, кторому приписывают романтические отношения с Тиной Кароль.

Напомним, Тина Кароль без прикрас и смущения показала, как шалила за кулисами: "Дан все видел!"

Как сообщала Politeka, между Кароль и Дорофеевой назревает схватка, что не поделили певицы: "Давай за патлы..."

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