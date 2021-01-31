Телеведущая Катя Осадчая поделилась кадрами из закулисья шоу "Голос страны"
Как передает Politeka.net, снимки и видео она опубликовала на своей страничке Instagram.
"Второй выпуск - это будет разрыв. Одиннадцатый сезон начал новую эпоху. Вроде откуда-то снова взялось такое количество талантливых людей и они все вышли на сцену", - заявил Юрий Горбунов.
"Это люди разного возраста, разных профессий, которые удивляют нас своими талантами", - добавила Осадчая.
А вот неожиданностью стало появление певца Дана Балана за кулисами "Голоса".
"Добро пожаловать обратно", - говорится в подписи фото.
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Скорее всего, певец посетил съемки проекта в качестве гостя.
Отметим, что каждый сезон в проекте участвуют самые талантливые певцы из Украины и других уголков мира, однако победить может только один из них. Участников отбирают 4 судьи - звезды.
На этот раз в состав жюри попали Олег Винник, Надя Дорофеева, Монатик и Тина Кароль.
Напомним, Юрий Горбунов с накрашенными губами в обнимку с Кароль рассорил украинцев: "Не цвіти, а квітни".
Как сообщала Politeka, Горбунов взбудоражил ночными развлечениями с сыном и доставил хлопот Осадчей: "Не могу поймать".
Также Politeka писала, что счастливого Горбунова застукали в компании молодой красотки, Осадчей это не понравится: "Мы всегда...".