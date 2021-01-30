Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал, как над ним работает гример перед съемками "Голоса країни"
У артиста довольно насыщенные дни - работа кипит, а этим грех не похвастаться, пишет Politeka.net. В перерывах между съемками Юрий успевает делать публикации в соцсетях.
Так, в своем Инстаграм артист показал, как его преображают за кадром. Горбунов сидел в кресле перед зеркалом, наведя на него телефон.
В отражении можно увидеть не только довольного артиста, но и гримера, которая активно работала кисточкой на его лице.
"Суббота, съемка, грим, тексты! Работаем !!", - подписал кадр телеведущий.
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За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.
"Скажите так:" Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! »А теперь ты мой парень. 😜💋", "Какой классный телефон !!!! 😜😀👍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в простой семье строителя и воспитательницы.
Мать будущего артиста в свободное от работы время любила играть на национальном украинском музыкальном инструменте – бандуре, тем самым привив сыну любовь к музыке.
Отучившись в школе, Горбунов поехал покорять украинскую столицу и поступил в театральный вуз.
Закончив учебу Юрий работал в театре, а затем попал на телевидение.
В 1998 году Юрий стал вести одну из популярнейших на то время передач, в результате получив огромную популярность, которая не падает до сих пор.
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