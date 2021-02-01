Юрий Горбунов и Катя Осадчая восхитили совместным фото на шоу «Голос країни»

Фото появилось на официальной телеканала "1+1", пишет Politeka.net.

Элегантная Осадчая в светлом платье с воланами, которое оставило ее плечи обнаженными, приобняла супруга сзади. В этот момент довольный Горбунов сделал селфи.

Отметим, Осадчая выглядит невероятно. Ее образ подчеркнули эффектные украшения и макияж с акцентом на глаза. Волосы ведущей «Голосу країни» зачесали назад и оставили распущенными.

Юрий Горбунов, судя по фото, блистал в новом выпуске в бордовом костюме с белой футболкой.

Фото, которое так и излучает нежность и любовь, активно комментируют в Сети, щедро осыпая звездных супругов комплиментами.

«Юрий и Катя такие красивые», «Мне нравятся Юрий и Екатерина 👏 Они профи, не то, что некоторые... На других каналах», «Фотограф супер, поймал удачный кадр», «Крутые», «Удачный кадр», «Идеальные супруги», «Юра не стареет, такой как в подъёме», «Вы такие красивые», - пишут в комментариях.

Отметим, в последнее время Осадчую стали подозревать в третьей беременности. Польхзователи Сети внимательно рассматривают новые фото телеведущей, ища подтверждения своим догадкам.

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