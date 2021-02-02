Телеведуча Катерина Осадча не втрималася, щоб не похвалитися зимовою казкою, в яку перетворився її власний двір

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких зняла засніжену територію з хвойними деревцями і двоповерховий будинок з різнобарвної цегли з пластиковими вікнами під дерево та гірляндою під дахом.

"Сніжить...", - коротко підписала кадри Осадча.

Як відомо, вони разом з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим і трирічним сином Іваном живуть в особняку, розташованому в закритому селищі "Сонячна долина" в 3 кілометрах від столиці.

Вартість будинків в цьому закритому селищі, з власною службою безпеки, варіюється від 13 до 42 млн грн. залежно від площі і розміру ділянки. Там є старий хвойний ліс, упорядкований парк, декоративне озеро, вся необхідна інфраструктура.

Сусідами Осадчої і Горбунова є їхні куми, ще одна зіркова парочка - співачка Настя Каменських і продюсер Потап.

Найчастіше ведуча "Світського життя" публікує кадри, зняті зсередини будинку. Але цього разу, мабуть, захотілося похвалитися, як виглядає її ділянка, засипана снігом.

Раніше ми повідомляли, Горубнов показав, як прогулюється з сином по території селища. Шоумен катав Ваню на санках, коли вже стемніло й вуличка засвітилася затишними вогнями.

"Ну і перед сном - сімейна прогулянка. Фото by @kosadcha", - підписаний знімок.

Нагадаємо, що Осадча засвітила свій розкішний будинок по сусідству з Каменських і Потапом: "басейн, тераса і...."

А ще Politeka писала, що "вагітна" Осадча з непристойним декольте показала, чим зводить з розуму Горбунова:"ошатна...".