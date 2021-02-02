Телеведущая Екатерина Осадчая не удержалась, чтобы не похвастаться зимней сказкой, в которую превратился ее собственный двор
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых засняла заснеженную территорию с хвойными деревцами и двухэтажный дом из разноцветного кирпича с пластиковыми окнами под дерево и гирляндой под крышей.
"Снежит...", - коротко подписала кадры Осадчая.
Как известно, они вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и трехлетним сыном Иваном живут в особняке, расположенном в закрытом поселке "Солнечная долина" в 3 километрах от столицы.
Стоимость домов в этом закрытом поселке, с собственной службой безопасности, варьируется от 13 до 42 млн грн. в зависимости от площади и размера участка. Там есть старый хвойный лес, благоустроенный парк, декоративное озеро, вся необходимая инфраструктура.
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Соседями Осадчей и Горбунова являются их кумовья, еще одна звездная парочка - певица Настя Каменских и продюсер Потап.
Чаще всего ведущая «Світського життя» публикует кадры, снятые изнутри дома. Но в этот раз, видимо, захотелось похвастаться, как выглядит ее участок, засыпанный снегом.
Ранее мы сообщали, Горубнов показал, как прогуливается с сыном по территории поселка. Шоумен катал Ваню на санках, когда уже стемнело и улочка засветилась уютными огнями.
"Ну и перед сном - семейная прогулка. Фото by @kosadcha", - подписан снимок.
Напомним, что Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
А еще Politeka писала, что "беременная" Осадчая с неприличным декольте показала, чем сводит с ума Горбунова: "Нарядная…".