Телеведуча Катя Осадча поділилася кадрами із залаштунків шоу "Голос країни"
Як передає Politeka.net, знімки і відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
"Другий випуск - це буде розрив. Одинадцятий сезон розпочав нову епоху. Начебто звідкись знову взялася така кількість талановитих людей і вони всі вийшли на сцену", - заявив Юрій Горбунов.
"Це люди різного віку, різних професій, які дивують нас своїми талантами", - додала Осадча.
А ось несподіванкою стала поява співака Дана Балана за лаштунками "Голосу".
"Ласкаво просимо назад", - йдеться в підписі фото.
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Швидше за все, співак відвідав зйомки проекту в якості гостя.
Відзначимо, що кожен сезон в проекті беруть участь найталановитіші співаки з України та інших куточків світу, проте перемогти може тільки один з них. Учасників відбирають 4 судді - зірки.
Цього разу до складу журі потрапили Олег Винник, Надя Дорофєєва, Монатік і Тіна Кароль.
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