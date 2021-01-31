Телеведуча Катя Осадча поділилася кадрами із залаштунків шоу "Голос країни"



Як передає Politeka.net, знімки і відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.



"Другий випуск - це буде розрив. Одинадцятий сезон розпочав нову епоху. Начебто звідкись знову взялася така кількість талановитих людей і вони всі вийшли на сцену", - заявив Юрій Горбунов.





"Це люди різного віку, різних професій, які дивують нас своїми талантами", - додала Осадча.

А ось несподіванкою стала поява співака Дана Балана за лаштунками "Голосу".

"Ласкаво просимо назад", - йдеться в підписі фото.

Швидше за все, співак відвідав зйомки проекту в якості гостя.

Відзначимо, що кожен сезон в проекті беруть участь найталановитіші співаки з України та інших куточків світу, проте перемогти може тільки один з них. Учасників відбирають 4 судді - зірки.

Цього разу до складу журі потрапили Олег Винник, Надя Дорофєєва, Монатік і Тіна Кароль.

Нагадаємо, Юрій Горбунов з нафарбованими губами в обнімку з Кароль посварив українців:"Не квіти, а квіти".

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