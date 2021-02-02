Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как справляются на кухне

Одна из самых эффектных пар на украинском телевиденьи, телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая, наконец-то собрались дома, чтобы что-то приготовить вместе на ужин. Увлекательный процесс приготовления с помощью новой техники Юрий Горбунов показал в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.

Юрий Горбунов решил снова удивить поклонников кулинарными экспериментами на своей кухне и показать, что на самом деле готовить - это легко, если твоя муза - это обаятельная Катя Осадчая. Телеведущий любит поколдовать с новыми рецептами вместе с женой в те моменты, когда не нужно бежать на очередные съемки и можно насладиться семейным уютом.

На кадрах Катя Осадчая с помощью фронтальной камеры запечатлела момент, как Юрий Горбунов изучал новую технику от Tefal с 16-ю режимами приготовления блюд. Долго перебирая режимы, телеведущий все-таки остановился на режиме "говядина" и включил прибор после нетерпеливых возгласов Осадчей о том, что пора уже готовить.

"Есть 16 вариантов приготовления еды",- рассказал телеведущий о возможностях новой техники.

К "кухонным делам" Юрий Горбунов подошел со всей ответственностью и даже принарядился в красивую и удобную черную рубашку с веселым мелким принтом белого цвета.

Катя Осадчая для своего домашнего лука тоже выбрала рубашку, но сделала ставку на светло-розовый цвет и тонкую нежную полоску. Осадчая, зная, что находится на кухне, зачесала волосы в тугой пучок и дополнила образ легким макияжем.

Пока Юрий Горбунов в предвкушении вкусного ужина старался сладить с новой техникой, его супруга одаривала поклонников своей неповторимой улыбкой и дарила хорошее настроение.

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