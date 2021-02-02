Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как справляются на кухне
Одна из самых эффектных пар на украинском телевиденьи, телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая, наконец-то собрались дома, чтобы что-то приготовить вместе на ужин. Увлекательный процесс приготовления с помощью новой техники Юрий Горбунов показал в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.
Юрий Горбунов решил снова удивить поклонников кулинарными экспериментами на своей кухне и показать, что на самом деле готовить - это легко, если твоя муза - это обаятельная Катя Осадчая. Телеведущий любит поколдовать с новыми рецептами вместе с женой в те моменты, когда не нужно бежать на очередные съемки и можно насладиться семейным уютом.
На кадрах Катя Осадчая с помощью фронтальной камеры запечатлела момент, как Юрий Горбунов изучал новую технику от Tefal с 16-ю режимами приготовления блюд. Долго перебирая режимы, телеведущий все-таки остановился на режиме "говядина" и включил прибор после нетерпеливых возгласов Осадчей о том, что пора уже готовить.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Дочь Кошевого из "Квартал 95" решила превзойти Кухар, родители схватились за голову: "Не хватало..."
Фаворитка Ямы из "Танців з зірками" оказалась на столе хирурга, проблемы начались после родов: "У меня..."
Закрытые похороны стилиста Пугачевой и Киркорова, поступок Примадонны всех шокировал: появились фото
Дочка Кухар из «Танців з зірками» повторила трюки матери, в сети ахнули: «Будущая прима»
"Есть 16 вариантов приготовления еды",- рассказал телеведущий о возможностях новой техники.
К "кухонным делам" Юрий Горбунов подошел со всей ответственностью и даже принарядился в красивую и удобную черную рубашку с веселым мелким принтом белого цвета.
Катя Осадчая для своего домашнего лука тоже выбрала рубашку, но сделала ставку на светло-розовый цвет и тонкую нежную полоску. Осадчая, зная, что находится на кухне, зачесала волосы в тугой пучок и дополнила образ легким макияжем.
Пока Юрий Горбунов в предвкушении вкусного ужина старался сладить с новой техникой, его супруга одаривала поклонников своей неповторимой улыбкой и дарила хорошее настроение.
Напомним, озорная Осадчая поразила ребяческими развлечениями на улице, в сети ахнули: "Горбунову повезло"
Как сообщала Politeka, Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских: "Снежит"
Также Politeka писала, что Горбунов ошеломил внешностью рядом с "беременной" Осадчей: "Юра не стареет, такой как в…"