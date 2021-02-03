Супруга Юрия Горбунова Катя Осадчая восхитила стильным видом рядом с тренером шоу «Голос країни» Олегом Винником

Фото телеведущей и певца появилось на официальной странице программы «Світське життя» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Отметим, Осадчая, которую в последнее время стали подозревать в беременности, анонсировала новый сезон своего шоу.

«Где, как и с кем звезды отдыхали на зимних каникулах - расспросили из первых уст за кулисами «Голос країни» До встречи в эфире. Соскучились по свеженькому?» - говорится в посте.

Для первого выпуска она выбрала костюм, состоящий из удлиненного пиджака пастельного сине-серого оттенка, и красных расклешенных брюк. Такой наряд Катя соединила с туфлями-лодочками в тон брюк и высокой шляпой красного цвета.

Образ теледива дополнила изящными серьгами и макияжем с акцентом на глаза.

Олег Винник в своем наряде отдал предпочтение одному цвету – черному.

Отметим, в последнее время Осадчую стали подозревать в третьей беременности. Пользователи Сети внимательно рассматривают новые фото телеведущей, ища подтверждения своим догадкам.

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