Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали годовщину

Пара уже несколько лет вместе и воспитывает сына, Ивана, пишет Politeka.net. Часто Катя и Юрий публикуют счастливые совместные фото.

В одном из последних постов супруги предстали во время обнимания. Горбунов прижал возлюбленную к себе, подойдя сзади. А Осадчая повернулась к мужу и улыбнулась.

Оба телеведущих были одеты в белое. В частности, Катя надела белоснежное платье, крой которого оголял ее плечи.

Также обе звезды надели соломенные шляпки.

"@gorbunovyuriy счастлива, что в этот день четыре года назад, сказала тебе да :) до золотой свадьбы еще далеко, но сегодня наша льняная свадьба и пусть будет еще много раз по четыре. Люблю тебя ❤️", - написала Катя.

За полчаса пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивые!", "Большущего Вам счастья ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "😊❤️Поздравляю вас! Счастья!😊❤️", "Поздравляем! Вы очень талантливые, интересные люди) нам с вами повезло))) желаем) Любви и доверия!", "Искренне поздравляю вас! Долгих счастливых лет вместе! ❤️ Вы вместе невероятные! 💛", "Поздравляю вашу невероятную семью! 💞 желаю безграничного счастья и любви! "," Поздравляю вас 🎉 Вы красивая пара 😍 "," Сладких поцелуев, молодые 💞 "," Поздравляем! Долгих вам лет совместной жизни ❤️", "Любите друг друга вечность! Вы великолепны!", - написали пользователи сети.

Отметим, в последнее время Осадчую стали подозревать в третьей беременности.

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