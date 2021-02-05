Известный украинский ведущий Юрий Горбунов похвастался своим зимним подвигом

Как сообщает Politeka.net, популярный шоумен и муж Катерины Осадчей поделился постом, в котором рассказал о своем важном достижении.

Как известно, на украинских дорогах в холодное время года автомобили быстро теряют презентабельный вид из-за грязи. С другой стороны, благодаря этому их чистый вид приносит владельцам еще большее удовольствие.

Так, Горбунов решил похвастаться своим недавно вымытым авто. При этом, он нашел весьма пикантное сравнение для этого явления.

«Чисто вымытая машина после дождей для меня как эрогенная зона! Не зря говорят чистое авто -лицо водителя!», - написал ведущий.

Он поделился соответствующим фото, на котором позирует со своей машиной. В доказательство ее чистоты Горбунов даже облокотился на капот в своей светло-кремовой куртке.

Подписчики ведущего тут же бурно отреагировали на его новый пост.

«Хороший понт дороже денег», «Для меня у мужчины идеально чистая обувь, это признак чистоплотности», «Нужно и самому помыть», «Горбунов супер и с машиной и без. Счастья вам с Катюшей», «На чистую машину и белой курточкой не грех опереться», «Аха ха ха, понты, смех на палке!», «Ах, какой мужчина», - пишут люди.

Напомним, "беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!".

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