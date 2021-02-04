Телеведущая Екатерина Осадчая и шоумен Юрий Горбунов отпраздновали "льняную" свадьбу

Как передает Politeka.net, 37-летняя ведущая "Світського життя" опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как они с 50-летним супругом отметили четвертую годовщину.

Судя по всему, сначала парочка посетила выставку ювелирных украшений в Национальном художественном музее Украины.

"Невероятные", - подписала кадры Екатерина, добавив, что камера "не передает всего блеска".

Затем Осадчая показала морские деликатесы на белоснежной тарелке, которые немногие украинцы смогут себе позволить, - празднество продолжилось в ресторане. И, напоследок, телеведущая засняла улыбающегося Горбунова, с довольным видом сидевшего напротив и тоже снимавшего на телефон.

"Четыре года, как не жених)", - подписано фото.

До этого в Горбунов признался Осадчей в любви, сделав трогательный пост в Инстаграм.

"Сегодня у нас льняная свадьба!! Это еще так мало!! А сколько всего было! А сколько еще будет!!! Люблю тебя, моя @kosadha! И спасибо тебе за Ивана!", - говорится в сообщении, которое Юрий сопроводил милым фото.

Ранее в интервью для украинского журнала "Viva" парочка признавалась, что их любовные отношения зародились на съемочной площадке шоу "Голос. Діти-2".

"Первая симпатия возникла на телевизионной площадке. Но так как проект снимается время от времени и между съемками проходят месяцы, то в эти периоды мы с Юрой стали созваниваться, даже на ужины иногда ходили вместе. В общем, стало очевидно, что это уже не просто рабочие дружеские отношения", - делилась Осадчая.

Стоит отметить, в том же 2017-м году, когда парочка расписалась, у них родился сын Иван.

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