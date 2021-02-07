Украинцы раскритиковали проект "Голос страны" за то, что в эфире и соцсетях даже не поздравили с Днем рождения Дана Балана

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу телешоу в соцсети.

Так, в аккаунте "Голоса страны" появилось фото Юрия Горбунова, Дана Балана и Кати Осадчей.

"Уже сегодня участники шоу "Голос страны" продолжат поражать своим талантом и силой голоса. Тебя ждут невероятные выступления, которые заставят затаить дыхание", - говорится в подписи к фото.

В комментариях украинцы акцентировали внимание на том, что "Голос страны" делает себе рейтинги за счет Дана Балана, однако артиста при этом даже не поздравили с Днем рождения.

"Отличный пиар ход, господа. Поздравить артиста с днём рождения - та ну на**р, а пропиариться на нем - отличная идея. Стыдно за наше телевидение", "Разочаровали своим отношение к Дану... Хоть бы раз отнеслись к нему искренне, как к человеку (хотя бы в День рождения), а не как к приглашенному персонажу с картинки, который постоянно делает вам рейтинги", "Это, конечно, круто, что Дан появился на "Голосе", но могли бы и поздравить человека", "Вы Дана даже не поздравили, да еще и пиаритесь на нем. Я в шоке с вашей наглости", "Тому, на ком вы делаете рейтинги, вчера было 42, не поздравили даже", - пишут в комментариях.

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