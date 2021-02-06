Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая покорила стильным образом на съемках нового сезона передачи «Світське життя»

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда анонсировала новый сезон шоу и показала, кто станет гостем ее студии. Героем программы стал коллега и друг телеведущей, музыкант и продюсер Дмитрий Монатик.

На фото стройная Осадчая позировала в эффектных алых штанах с разрезами и шапочке в тон штанов. Образ красотка дополнила голубым пиджаком, который сделал акцент на талии звезды. Рядом с телеведущей стоял Монатик в укороченных черных штанах и голубом объемном пиджаке.

Стоит отметить, что муж звезды Юрий Горбунов в этом проекте остался не у дел, ведь Осадчая давно ведет «Світське життя» сама. При этом на других шоу «1+1» Горбунов и Осадчая часто появляются вместе.

На свежем фото видно, что звезда расцвела и подобрела рядом с Монатиком. Судя по всему, Катя очень рада запуску нового сезона шоу, благодаря которому ее знают в Украине.

Ранее мы писали, что Осадчая появится в новом выпуске в невероятно красивом красном платье. Артистка призналась, что не устает ставить себе новые цели, хоть передаче уже и более 15 лет.

Напомним, что Монатик зажег на публике вместе с подросшими сыновьями, жена в полном восторге: "Музыканты мои".

Как сообщала Politeka, Осадчая покрасовалась бесстыжим декольте на лестнице, Горбунов может гордиться: "Стать принцессы".

Также Politeka писала, что Осадчая в вечернем наряде внесла ясность о своей беременности и важных переменах: "Уже скоро...".