Котити Осадча у вечірньому вбранні сколихнула серця фанатів

Катя Осадча, відома ведуча шоу на каналі "1 + 1", якій приписують третю вагітність, з'явилася в чарівному вечірньому луці, який розвінчує всі чутки своїх фоловерів, що пильно стежать за особистим життям знаменитості. Як пише Politeka.net, Катя вирішила відкрити завісу розповівши про новий формат шоу.

Ведуча заявила, що до нового сезону "Світського життя" вони довго готувалися, і заявила, що глядачів чекає багато сюрпризів.

У кадрах, на сторінці в Instgaram, знаменита ведуча, постала в неймовірно красивій приталеній червоній вечірній сукні. Свій образ Осадча доповнила традиційним капелюшком, і яскравим мейкапом в тон вбранню. На кадрах чітко видно, що ні про яку вагітність і ніякого животику мови бути не може.

Так що пліткарі можуть починати шукати нову жертву, а ось справжні шанувальники Каті оніміли від захвату, адже наряд Каті не тільки підкреслив витончену фігурку знаменитості, але і ошелешив відвертою зоною декольте, в якій можна просто потонути. Зачаровані шанувальники оцінили по достоїнству вишуканий образ ведучої.

Шанувальники, в коментарях до фото засипали Катю комплементами.

"Дуже красиво в червоному Вам👍 👏", "Lady In Red!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Яка ви красуня😍 🔥", "вав НЕП неперевершена 😍 😍 😍 👏 🔥 яка краса... Ви чарівні!", "Omg! Як завжди неймовірно розкішна, інтелігентна, жіночна та розумна! 👏👏👏👏👏👏😍".

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