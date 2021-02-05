Катя Осадчая в вечернем наряде всколыхнула сердца фанатов

Катя Осадчая, известная ведущая шоу на канале "1+1", которой приписывают третью беременность, показалась в очаровательном вечернем луке, развенчивающем все слухи своих фолловеров, пристально следящих за личной жизнью знаменитости. Как пишет Politeka.net, Катя решила приоткрыть занавес, рассказав о новом формате шоу.

Ведущая рассказала, что к новому сезону "Світського життя" они долго готовились, и заявила, что зрителей ждет много сюрпризов.

В кадрах, на странице в Instgaram, знаменитая ведущая, предстала в невероятно красивом приталенном красном вечернем платье. Свой образ Осадчая дополнила традиционной шляпкой, и ярким мейкапом в тон наряду. На кадрах четко видно, что ни о какой беременности и никаком животике речи быть не может.

Так что сплетники могут начинать искать новую жертву, а вот истинные поклонники Кати онемели от восторга, ведь наряд Кати не только подчеркнул утонченную фигурку знаменитости, но и ошарашил откровенной зоной декольте, в которой можно просто утонуть. Очарованные поклонники оценили по достоинству изысканный образ ведущей.

Поклонники, в комментариях к фото засыпали Катю комплементами.

"Очень красиво в красном Вам👍👏", "Lady in red!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Какая вы красотка 😍 🔥", "Вав🔥🔥🔥Неперевершена😍😍😍👏🔥какая красота... Вы обворожительны!", "Omg! Як завжди неймовірно розкішна, інтелігентна, жіночна та розумна! 👏👏👏👏👏👏😍".

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