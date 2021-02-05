Телеведущий и актер Юрий Горбунов показал фото с украинской артисткой Лилией Ребрик

Снимок он показал на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Юрий Горбунов был запечатлен в черном смокинге, который украшала объемная яркая бутоньерка из белых и розовых цветов. А Лилия Ребрик позировала в простом платье в мелкий цветочек.

В кадр попал также актер Алексей Вертинский, у которого голова оказалась перевязана белым платком в голубой горошек. Одет он был в белую рубашку, дополненную "бабочкой" и синим жилетом.

«И снова вместе», - было подписано фото, которое изначально опубликовала Ребрик. А Горбунов сделал репост на свою страницу.

Отметим, в таком виде артисты играли в спектакле «Два анекдота на ужин», который сочетает две классические пьесы Антона Чехова "Предложение" и "Медведь".

Напомним, недавно Юрий Горбунов поделился приятным воспоминанием о своей поездки во Львов, где они с Катей Осадчей успели прогуляться по Площади Рынок и провести незабываемое время вместе. Телеведущий показал в Сети архивное фото.

Напомним, "беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"

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