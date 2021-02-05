Телеведущий и актер Юрий Горбунов показал фото с украинской артисткой Лилией Ребрик
Снимок он показал на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.
Юрий Горбунов был запечатлен в черном смокинге, который украшала объемная яркая бутоньерка из белых и розовых цветов. А Лилия Ребрик позировала в простом платье в мелкий цветочек.
В кадр попал также актер Алексей Вертинский, у которого голова оказалась перевязана белым платком в голубой горошек. Одет он был в белую рубашку, дополненную "бабочкой" и синим жилетом.
«И снова вместе», - было подписано фото, которое изначально опубликовала Ребрик. А Горбунов сделал репост на свою страницу.
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Отметим, в таком виде артисты играли в спектакле «Два анекдота на ужин», который сочетает две классические пьесы Антона Чехова "Предложение" и "Медведь".
Напомним, недавно Юрий Горбунов поделился приятным воспоминанием о своей поездки во Львов, где они с Катей Осадчей успели прогуляться по Площади Рынок и провести незабываемое время вместе. Телеведущий показал в Сети архивное фото.
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