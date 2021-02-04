Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал свою компанию, впечатлив фанатов

Юрий Горбунов на своей странице в Instagram похвастался необычными кадрами из гримерки. Правда, вместо привычного костюма на нем был черный смокинг, а еще рубашка с жабо, пишет Politeka.net.

Юрий Горбунов похвастался снимками в компании талантливых украинских актеров: Лилии Ребрик и Алексея Вертинского. Все трое были одеты довольно необычно, а у Вертинского была смешно перевязана голова. Сам же Горбунов был, видимо, в приподнятом настроении, улыбался и, скорее всего, невероятно гордился красивой бутоньеркой из белых и розовых цветов в петлице смокинга.

В то же время рядом с солидным Горбуновым в нарядном костюме и с объемным жабо на груди Лилия Ребрик смотрелась, как сельская девушка: на ее голове была повязана простая косынка, из-под которой выбилось несколько прядей, а одежда состояла из незатейливого летнего платьица в мелкий "деревенский" цветочек.

Алексей Вертинский тоже смотрелся бы довольно солидно рядом с Горбуновым, если бы не смешно повязанный на его голове белый платок в голубой горошек. Край платка торчали на макушке, словно заячьи уши, хотя одет он был в белую рубашку, дополненную "бабочкой" и синим жилетом.

"Играем Чехова!! Аншлаг!!",- похвастался Юрий Горбунов, объясняя свой непривычный наряд в этот вечер.

"Мы были вчера на вашем спектакле, прекрасно играете, остались довольны", "Это что за спектакль? Сбежали из психушки", "Класс!!", "Вертинский - феномен, талантище",- написали фолловеры в комментариях.

Стоит отметить, что Алексей Вертинский на своей странице также дополнил фотосессию кадрами с этой гримерки, а также показал, как актеры выглядели до того, как надели сценические костюмы.

"И опять эта компашка! Я вам страшно благодарен!",- написал актер в соцсети.

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