Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая покорила образом в роскошном платье

Артистка предстала в длинном красном наряде, пишет Politeka.net. Модель впечатлила роскошной фигурой.

Осадчая позировала на лестнице, демонстрируя формы с разных ракурсов. Красотка посветила оголенной спинкой в глубоком вырезе наряда.

На другом фото телеведущая предстала к камере лицом, посветив бюстом в глубоком декольте. Завершила образ звезды красная шляпка.

Осадчая улыбалась и выглядела счастливо.

"За два дня старт нашего нового телевизионного сезона.

Уже скоро 16 лет программе, а мы не устаем ставить себе новые цели. В этом сезоне мы готовились особенно - новая заставка, обновленная студия и еще много сюрпризов. Включайте уже в эту субботу Светская жизнь в 23:15. Не пропустите ❤️", - написала Катя.

За 40 минут пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.

"Сказочно красивая😍👌", "Леди в красном", "Красотка👍👍👍", "Очень красиво в красном Вам👍👏", "Очень красивая", "Интересно-интересно", "Очень-очень красивенько ❤️", "Вам идет красный", "Это я про заставку:))💖", "Omg! Как всегда, невероятно роскошная, интеллигентная, женственная и умная! 👏👏👏👏👏👏😍", "Катя, вы прекрасно", "Как красиво😍😍😍", "Катяяяяя!!!! Богиня !!!!👍👍👍❤️", "Любимая программа и ведущая 🥰 Смотрю почти 16 лет 😉 Так держать ✋", "Боже, неужели новая заставка", - написали пользователи сети.

Отметим, в последнее время Осадчую стали подозревать в третьей беременности.

Напомним, что шикарная Осадчая очаровала видом на сцене "Голоса страны", Горбунов сияет от удовольствия: "просто отпад!".

А еще Politeka писала, что "беременная" Екатерина Осадчая с неприличным декольте показала, чем сводит с ума Горбунова:"нарядная...".

Также Politeka сообщала, что Осадчая в узком платье засветила округлившийся животик рядом с беременной женой Павлика: "как вам?".