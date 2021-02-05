Відома українська телеведуча презентувала новий сезон своєї популярної програми "Світське життя" в хвилюючих образах

Як повідомляє Politeka.net, вона похизувалася розкішними нарядами в ролику, який опублікували на офіційній сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця).

Насамперед Катя Осадча відкрила двері і увійшла в просторий зал Будинку з химерами в білій сукні з прозорими вставками з одного боку, які приковують увагу до струнких ніг і зоні декольте. По дорозі до сходів вона змінила вбрання на чорне, а потім і червоне плаття з нескромним вирізом на грудях, яке доповнили білі рукавички. В анонсі ведуча піднялася сходами, а потім покружляла в сірому вбранні з довгим подолом. Юрій Горбунов може пишатися професійними успіхами своєї талановитої дружини.

"У новий сезон" Світського життя " - з новим іміджевим відео! Будинок з химерами, Шоколадний будиночок і Fairmont Grand Hotel Kyiv стали локаціями для грандіозних зйомок з ведучою Катериною Осадчою в головній ролі. Саундтрек ролику-хіт Believe від українських креаторів. Як вам результат? Вдалося додати трохи казки сірим будням 😉? До зустрічі в ефірі вже цієї суботи о 23.15! До завтра!",- йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі висловилися про перетворення Катерини Осадчої та її програми в коментарях:

"Сукні-захват 😍 шикарні образи 👍"; "Катя чудова, програма чудова, але вже дуже пізно починається"; "Симпатяжка, ти супер класна";" Катя як завжди на стилі"; "дуже чекали нову заставку. Тому що стара не відповідає новій Каті"; "краще б цікаві інтерв'ю світового рівня 10 років тому ставили, а не нові декорації студії"; "як завжди неймовірно розкішна, інтелігентна, жіночна і розумна!"; "Наряд і статура принцеси".

Нагадаємо, Осадча і Горбунов побалували себе делікатесами, не доступними більшості українців: "а скільки ще буде!"

Як повідомляла Politeka, Горбунов забув про Осадчу поруч із сяючою Надею Дорофєєвою, показавши, як проходять зйомки "Голос країни": "де Катя?"

Також Politeka писала, що Горбунов розбурхав нічними розвагами з сином і завдав клопоту Осадчій: "Не можу зловити"