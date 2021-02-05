Известная украинская телеведущая презентовала новый сезон своей популярной программи "Світське життя" в волнительных образах

Как сообщает Politeka.net, она пощеголяла роскошными нарядами в ролике, который опубликовали на официальной странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца).

Первым делом Катя Осадчая открыла дверь и вошла в просторный зал Дома с химерами в белом платье с прозрачными вставками с одной стороны, которые приковывают внимание к стройным ногам и зоне декольте. По пути к лестнице она сменила одеяние на черное, а затем и красное платье с нескромным вырезом на груди, которое дополнили белые перчатки. В анонсе ведущая поднялась по ступенькам, а затем покружилась в сером наряде с длинным подолом. Юрий Горбунов может гордиться профессиональными успехами своей талантливой жены.

"В новый сезон «Светской жизни» - с новым имиджевым видео! Дом с химерами, Шоколадный домик и Fairmont Grand Hotel Kyiv стали локациями для грандиозных съемок с ведущей Екатериной Осадчей в главной роли. Саундтрек ролике - хит Believe от украинских креаторов. Как вам результат? Удалось добавить немного сказки серым будням 😉? До встречи в эфире уже в эту субботу в 23.15! До завтра!", - идет речь в сообщении.

Пользователи сети высказались о преображении Екатерины Осадчей и ее программы в комментариях:

"Платья - восторг 😍 шикарные образы 👍"; "Катя великолепная, программа великолепная, но уж очень поздно начинается"; "Симпатяжка, ты супер классная"; "Катя как всегда на стиле"; "Очень ждали новую заставку. Потому что старая не соответствует новой Кате"; "Лучше бы интересные интервью мирового уровня 10 лет назад ставили, а не новые декорации студии"; "Как всегда невероятно роскошная, интеллигентная, женственная и умная!"; "Наряд и стать принцессы".

Напомним, Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"

Как сообщала Politeka, Горбунов забыл об Осадчей рядом с сияющей Надей Дорофеевой, показав, как проходят съемки "Голос країни": "Где Катя?"

Также Politeka писала, что Горбунов взбудоражил ночными развлечениями с сыном и доставил хлопот Осадчей: "Не могу поймать"